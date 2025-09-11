ARCO: استهداف إسرائيل لمبنى سكني بالدوحة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) بأشد العبارات الضربة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، وأودت بحياة عدد من المدنيين.
وأشارت المنظمة في بيانٍ صادر عنها أوردته لصحيفة "سبق"، إلى أن هذا السلوك العدواني يخالف روح المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تشجع الأطراف على تسهيل المساعي الإنسانية، كما يخالف المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الأطراف بحل نزاعاتها بالوسائل السلمية.
وأكدت المنظمة أن هذا العمل يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأ التمييز والتناسب وحماية المدنيين، ويقوّض المساعي السلمية والإنسانية الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية في حماية المدنيين من أي اعتداءات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.