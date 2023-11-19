دبابات وجنون وخلع ملابس.. شهادات حية تروي عن 14 كلم من "ممرات الموت بغزة"

ويتابع: قطعنا مسافة ساعتين، ثم بدأت القناصة باستهداف النازحين، وبعد أن تَمَكنا من الوصول إلى شارع صلاح الدين، وتحديدًا في محيط الدبابات المتمركزة على جوانب الطرق، عشنا أقصى مراحل الذل؛ إذ بدأت الدبابات والآليات العسكرية بنثر التراب علينا، وطلبوا منا رفع هوياتنا، ومن ثم بدأوا بمناداة البعض منا، وطلبوا من عدد من الشباب خلع جميع ملابسهم بالكامل أمامنا، كما طلبوا مني وبعض النازحين النزول في حفرة، وجرى التحقيق معنا من جنود الاحتلال، وتم فصلي عن أهلي، وجرى التحقيق أيضًا مع الأطباء وموظفي الهلال الأحمر، كما اعتقلوا الطبيب علاء مقداس، وكانوا ينادون علينا بمكبرات الصوت، ويستدعون بعضًا منا للتقدم فوق الكثبان الرملية، وشاهدناهم يطلقون النار على شاب لم نعرف مصيره حتى الآن، كما أجبروا ستة شبان على أن يركعوا لعلَم دولة الاحتلال تحت تهديد السلاح.