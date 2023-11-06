"ساندرز": حكومة نتنياهو يمينية "عنصرية" وأتمنى أن تتخلص إسرائيل منه

واعتبر ساندرز في حديث إلى شبكة CNN، أن "هذه قضية معقدة بشكل رهيب.. لديك حكومة يمينية في إسرائيل، وهي حكومة عنصرية؛ لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأي، يُظهر أن 18% فقط من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو في منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".