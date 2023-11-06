"ساندرز": حكومة نتنياهو يمينية "عنصرية" وأتمنى أن تتخلص إسرائيل منه

انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه يأمل في أن تتم إزالته من منصبه.
واعتبر ساندرز في حديث إلى شبكة CNN، أن "هذه قضية معقدة بشكل رهيب.. لديك حكومة يمينية في إسرائيل، وهي حكومة عنصرية؛ لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأي، يُظهر أن 18% فقط من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو في منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".
وشدد وفق "روسيا اليوم" على ضرورة منع قتل مدنيين في الحرب المستمرة على غزة، مجددًا دعوته لقوات الاحتلال بوقف القصف على القطاع، قائلًا إنه يجب أن تكون هناك "طريقة أفضل للقضاء على "حماس"، من قتل آلاف الرجال والنساء والأطفال".
ورأى أن حكومة نتنياهو "تحاول أن تجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين" في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770، من بينهم 4800 طفل و2550 سيدة؛ لافتة إلى أن 70% من شهداء وجرحى قصف الاحتلال على غزة من النساء والأطفال.
وفيما يخص الاحتلال قُتِل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، بالإضافة إلى حوالى 240 رهينة.