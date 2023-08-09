بسبب مد روسيا بالمسيّرات.. كندا وبريطانيا تفرضان حزمة من العقوبات ضدّ مسؤولين إيرانيين

يُذكر أن واشنطن، فرضت مسبقًا عقوبات على شركة برآور بارس أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الغزو الروسي ضد أوكرانيا.