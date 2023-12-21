بعد موافقتها على فتحه.. إسرائيل تقصف معبر كرم أبو سالم وتقتل 4 فلسطينيين

قتلت إسرائيل، اليوم "الخميس"، 4 فلسطينيين في غارة على معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وبين القتلى رئيس المعبر؛ بحسب ما أعلن مسؤولون في قطاع الصحة بغزة.
وأوضح المسؤولون أن رئيس معبر كرم أبو سالم من الجهة الفلسطينية "بسام غبن"، و3 فلسطينيين آخرين، قُتلوا في غارة إسرائيلية بالقرب من بوابة المعبر.
وردًّا على طلب للتعليق من "رويترز"، قال متحدث عسكري إسرائيلي: "نتحقّق من الأمر، ليس لدينا دراية بهذه الحادثة".
ويعدّ معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وكان يستخدم قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، ممرًّا لعبور النسبة الأكبر من حمولات الشاحنات المتوجهة إلى غزة.
وكانت إسرائيل قد وافقت، يوم الجمعة الماضي، على إدخال المساعدات إلى غزة مؤقتًا عبر معبر كرم أبو سالم، وفتحت بذلك طريقَ إمداد ثانيًا يضاف إلى معبر رفح بين مصر وغزة.