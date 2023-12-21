بعد موافقتها على فتحه.. إسرائيل تقصف معبر كرم أبو سالم وتقتل 4 فلسطينيين

وكانت إسرائيل قد وافقت، يوم الجمعة الماضي، على إدخال المساعدات إلى غزة مؤقتًا عبر معبر كرم أبو سالم، وفتحت بذلك طريقَ إمداد ثانيًا يضاف إلى معبر رفح بين مصر وغزة.