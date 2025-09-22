الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي: تحقيق السلم الدولي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإقامة العدل

أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي للسلام الذي يحتفى به في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، أن الإسلام دين سلام وأن مبادئه وقيمه تتسق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
واسترشدت الهيئة بهذه المبادئ في عملية مراجعة صكوك حقوق الإنسان الخاصة بالمنظمة، وهو ما أثمر عن اعتماد "إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان"، الذي يعلي من شأن كرامة الإنسان ويحمي حقوقه الأساسية باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لبناء مجتمع عادل ومسالم.
وفي السياق نفسه، تذكّر الهيئة بما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن احترام الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية يشكل الأساس لتعزيز الحرية والعدالة والسلام في العالم، بوصفه شرطًا أساسيًا للتمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، غير أن استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير المصير، يجسد بوضوح مظاهر المعايير المزدوجة.
وأشارت الهيئة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة فلسطين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، كما تؤيد الهيئة ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في الرياض. وترحب الهيئة بمختلف مبادرات السلام، وفي مقدمتها المؤتمر الرفيع المستوى المقبل الذي ستنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو الجهد الذي حظي بتأييد كبير من 142 دولة خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتؤكد الهيئة أن تحقيق السلم الدولي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإقامة العدل، وضمان المساواة، وعدم التمييز في التمتع بجميع الحقوق والحريات، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، باعتبار أن ترسيخ العدالة شرط جوهري لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ولضمان أمن وسلام أكثر استدامة وشمولًا للبشرية جمعاء.