الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي: تحقيق السلم الدولي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإقامة العدل

وأشارت الهيئة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة فلسطين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، كما تؤيد الهيئة ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في الرياض. وترحب الهيئة بمختلف مبادرات السلام، وفي مقدمتها المؤتمر الرفيع المستوى المقبل الذي ستنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو الجهد الذي حظي بتأييد كبير من 142 دولة خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.