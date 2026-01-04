شاهد .. ترامب يحذف صورة مادورو "المعصوب والمكبّل" من منصته

حذف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة «تروث سوشال» صورة وُصفت بأنها مهينة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد ساعات من نشرها، وفق ما أظهره تفقد الحساب اليوم.
وأظهرت الصورة مادورو مرتديًا ملابس رياضية، معصوب العينين ومكبّل اليدين، وهو يحمل قنينة مياه صغيرة، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا وجدلاً سياسيًا وإعلاميًا.
وكان ترامب قد أرفق الصورة بتعليق قال فيه إن مادورو على متن سفينة حربية أميركية، في إشارة إلى نقله بعد اعتقاله.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية أميركية، فإن الصورة أُزيلت من حساب ترامب من دون توضيح رسمي لأسباب الحذف، فيما اكتفى متابعون بالإشارة إلى اختفائها بعد ساعات من نشرها.
وجاء نشر الصورة عقب عملية عسكرية أميركية نُفذت صباح السبت، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته داخل فنزويلا ونقلهما إلى الولايات المتحدة. وذكرت تقارير إعلامية، بينها وكالة فرانس برس، أن العملية ترافقت مع ضربات استهدفت تعطيل قدرات دفاعية، قبل نقل مادورو على متن سفينة حربية أميركية.
وفي وقت لاحق، أفادت مصادر إعلامية أميركية بأن مادورو نُقل إلى مدينة نيويورك، حيث يواجه محاكمة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، وفق ما أعلنته السلطات الأميركية.
وأثار نشر الصورة ثم حذفها ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها جزءًا من الرسائل السياسية المصاحبة للعملية، ومن رأى فيها تصعيدًا إعلاميًا تم التراجع عنه سريعًا، في ظل حساسية المشهد السياسي وتداعيات العملية على الساحة الدولية.