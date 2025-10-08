"ترامب" يلوّح بزيارة الشرق الأوسط الأحد لحضور توقيع اتفاق غزة: "نحن نقترب للغاية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الجاري، إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن المفاوضات مع حركة حماس تسير بشكل جيد.