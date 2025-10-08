"ترامب" يلوّح بزيارة الشرق الأوسط الأحد لحضور توقيع اتفاق غزة: "نحن نقترب للغاية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الجاري، إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن المفاوضات مع حركة حماس تسير بشكل جيد.
وصرّح ترامب: "كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، ونحن نقترب للغاية"، مشيرًا إلى أن "الأمر وشيك جدًا وقد أسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد". وأضاف: "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر، وهذا لم يحدث من قبل".
في السياق ذاته، وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوة رسمية لترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في حال التوصل إليه، وذلك خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، مؤكدًا دعم مصر الكامل للجهود الأمريكية لإنهاء الصراع.
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سكاي نيوز عربية" بأن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا في اجتماعات عُقدت الأربعاء في شرم الشيخ ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب.
وأشار المسؤول إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة فنية حاسمة، معربًا عن تفاؤل الإدارة الأمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق شامل، فيما أكد مصدر أمني إسرائيلي قرب توقيع المرحلة الأولى من الخطة، مع استكمال التجهيزات لاستقبال الرهائن في قاعدة لواء غزة.
من جانبها، كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن إسرائيل ستوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق خلال اليومين المقبلين، فيما ستتم مناقشة مسألة نزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة لاحقًا، في إطار الخطوات التمهيدية للسلام.