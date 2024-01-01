للمرة الـ13.. بلجيكا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي

تولت بلجيكا بدءًا من اليوم الاثنين الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، وتحتضن مقار المؤسسات، وتمارس هذه المسؤولية للمرة الـ13.