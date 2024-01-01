للمرة الـ13.. بلجيكا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي

تولت بلجيكا بدءًا من اليوم الاثنين الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، وتحتضن مقار المؤسسات، وتمارس هذه المسؤولية للمرة الـ13.
وستستمر رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وستسلم بروكسل بعدها الرئاسة إلى بودابست، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن الأهداف الثلاثة التي اختارها عند تقديم برنامجه للأشهر الستة المقبلة هي: حماية المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، والتخطيط لمستقبل أوروبا.
وقال "دي كرو": "إن تطلعات أكثر من 440 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي عالية.. والناس يعتزون بالثقة والرؤية. هذه تطلعات مشروعة، وعلى الاتحاد الأوروبي واجب الاستجابة لهذه التحديات. وتحقيق النتائج هدفنا".