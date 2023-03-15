قبل هبوطها في إستونيا.. طائرات "يوروفايتر" تعترض طائرة الرئيس الألماني

اعترضت فرقة إنذار في المجال الجوي فوق إستونيا طائرة إيرباص "أيه 319" التي نقلت الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من برلين إلى إستونيا، صباح اليوم الأربعاء. وتماست مقاتلات اليوروفايتر الألمانية والبريطانية مع الجناح الأيمن من طائرة إيرباص ورافقتها حتى الهبوط.
لكن وفق "الألمانية"، لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق؛ فالأمر برمته كان مجرد تمرين، حيث إن القوات الجوية المشتركة يجب عليها إتمام عمليتَي تنبيه تدريبيتَيْن يومياً، ومارست القوات التدريب مع طائرة شتاينماير اليوم، وتظاهرت بأن طائرته تسللت إلى المجال الجوي دون تصريح.
وبهذه العملية كوّن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير؛ انطباعاً عن المهمة الألمانية -البريطانية لمراقبة المجال الجوي فوق دول البلطيق حتى قبل أن يهبط في قاعدة أوماري الجوية الإستونية.
وعقب وصوله تفقد شتاينماير مهمة القوات الجوية الألمانية لمراقبة وحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق، وتم إطلاعه على الموقف، وشرح كيفية عمل فريق الإنذار البريطاني-الألماني.