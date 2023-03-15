قبل هبوطها في إستونيا.. طائرات "يوروفايتر" تعترض طائرة الرئيس الألماني

لكن وفق "الألمانية"، لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق؛ فالأمر برمته كان مجرد تمرين، حيث إن القوات الجوية المشتركة يجب عليها إتمام عمليتَي تنبيه تدريبيتَيْن يومياً، ومارست القوات التدريب مع طائرة شتاينماير اليوم، وتظاهرت بأن طائرته تسللت إلى المجال الجوي دون تصريح.