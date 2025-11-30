واشنطن: تدمير 15 موقعًا لداعش جنوب سوريا خلال عمليات مشتركة مع القوات المحلية

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، كانت الرئاسة السورية قد نفت – في بيان نُقل عن سكاي نيوز عربية بتاريخ 15 نوفمبر – وجود أي تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016، مؤكدة أن تلك المزاعم "لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، وأن ما اتُّخذ من إجراءات آنذاك تم بقرارات داخلية مستقلة.