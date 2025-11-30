واشنطن: تدمير 15 موقعًا لداعش جنوب سوريا خلال عمليات مشتركة مع القوات المحلية

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، أنه نفّذ عمليات مشتركة بالتعاون مع القوات السورية استهدفت ودمرت 15 موقعًا لتخزين الأسلحة تابعة لتنظيم داعش في جنوب سوريا، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الغارات الجوية والتفجيرات البرية التي نُفذت في أنحاء محافظة ريف دمشق، أدت إلى تدمير أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، بالإضافة إلى عدد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد تُستخدم في صناعة العبوات الناسفة.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، كانت الرئاسة السورية قد نفت – في بيان نُقل عن سكاي نيوز عربية بتاريخ 15 نوفمبر – وجود أي تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016، مؤكدة أن تلك المزاعم "لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، وأن ما اتُّخذ من إجراءات آنذاك تم بقرارات داخلية مستقلة.
كما أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش انضمام سوريا رسميًا إلى عضويته، لتكون الدولة رقم 90 المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التنظيم، واصفًا ذلك عبر منصة "إكس" بأنه تطور مفصلي يُسهم في تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب.