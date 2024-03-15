بعد حادث المساعدات الإنسانية.. إسرائيل تُكذّب رواية حماس عن "دوّار الكويت"

نفى الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، ما أعلنته حماس من أنّ وحداته أطلقت النار، ليل الخميس، في مدينة غزة، على حشدٍ من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعداتٍ إنسانية، ممّا أسفر وفقاً لوزارة الصحة في غزة عن 20 شهيداً و155 جريحاً على الأقلّ.