أمين الجامعة العربية يناقش مع "حمدوك" سبل وقف المواجهات العسكرية

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً، اليوم (الاثنين)، برئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، لتبادل وجهات النظر بشأن الأزمة في السودان وسبل وقف المواجهات العسكرية.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن "أبو الغيط" دعا المدنيين والعسكريين للعمل معاً بهدف إنهاء الصراع، لأن الخروج من الأزمة يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي، من المدنيين أو العسكريين، التكاتف والعمل معاً.
وأضاف أن "أبو الغيط" شدد على ضرورة إعلاء المصلحة العامة للبلاد، والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة.