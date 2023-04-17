أمين الجامعة العربية يناقش مع "حمدوك" سبل وقف المواجهات العسكرية

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن "أبو الغيط" دعا المدنيين والعسكريين للعمل معاً بهدف إنهاء الصراع، لأن الخروج من الأزمة يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي، من المدنيين أو العسكريين، التكاتف والعمل معاً.