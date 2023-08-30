هل سيتأثّر سوق النفط العالمي بـ"انقلاب الغابون"؟

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي: إنه "على الرغم من أن الغابون تصنّف من بين أكبر منتجي ومصدّري النفط في القارة الأفريقية، وتمتلك من احتياطات النفط الخام قرابة مليارَيْ برميل؛ إلا أن سقف إنتاجها المعتمد في منظمة أوبك لا يتجاوز الـ180 ألف برميل نفط يوميًّا؛ لذلك فإن هذه الكمية ليس لها تأثير كبير على سوق النفط العالمية، بمعنى أن انقطاع تصدير النفط من الغابون سيكون له تأثير بسيط جدًّا ومحدود على الأسعار، ذلك أن الغابون تعد إحدى أعضاء منظمة أوبك وحصتها من مجموع إنتاج أوبك + ضئيلة".