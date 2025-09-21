بينهم 3 أطفال.. 5 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وفي منشور على منصة "إكس"، ندّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بما وصفه بـ"مجزرة جديدة وجريمة موصوفة ضد المدنيين"، داعيًا الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى.