بينهم 3 أطفال.. 5 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.
وذكرت الوزارة أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط خمسة قتلى من بينهم ثلاثة أطفال، فيما أصيب شخصان بجروح". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الضربة استهدفت دراجة نارية.
وفي منشور على منصة "إكس"، ندّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بما وصفه بـ"مجزرة جديدة وجريمة موصوفة ضد المدنيين"، داعيًا الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى.
وتأتي هذه الغارة في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل هذا الأسبوع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه استهدف في جنوب لبنان "مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان"، في إشارة إلى وحدة النخبة في حزب الله.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في أغسطس الماضي تجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام، على أن ينفّذ الجيش خطة لذلك تبدأ بالمنطقة الحدودية مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر، وفق ما أكده وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.