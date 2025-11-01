"أوتشا": موسم الزيتون في الضفة الغربية يسجل أعلى مستوى من هجمات المستعمرين منذ 5 سنوات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن موسم الزيتون في الضفة الغربية شهد أعلى مستوى من هجمات المستعمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح المكتب في بيان أصدره مساء أمس، أن 126 هجمة نفذها مستعمرون استهدفت 70 بلدة فلسطينية في الضفة الغربية، أسفرت عن تخريب أكثر من 4 آلاف شجرة وشتلة زيتون.
وأشار المكتب، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن مستعمرين من بؤر جديدة فرضوا قيودًا مشددة على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى حقول الزيتون في عدد من المناطق.
وأضاف أن الأسبوع الأخير شهد 60 هجومًا آخر شنّه مستعمرون ضد مواطنين فلسطينيين، أصيب خلالها 17 شخصًا، كما تم تخريب 19 مركبة خلال هذه الاعتداءات.
وأكد "أوتشا" أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن تصاعد مقلق في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون لهذا العام.