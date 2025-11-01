"أوتشا": موسم الزيتون في الضفة الغربية يسجل أعلى مستوى من هجمات المستعمرين منذ 5 سنوات

وأوضح المكتب في بيان أصدره مساء أمس، أن 126 هجمة نفذها مستعمرون استهدفت 70 بلدة فلسطينية في الضفة الغربية، أسفرت عن تخريب أكثر من 4 آلاف شجرة وشتلة زيتون.