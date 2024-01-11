إيران تحتجز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان

أعلنت إيرانُ، اليوم "الخميس"، أن قواتها البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عُمان؛ ردًّا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن "القوات البحرية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي".
وكانت واشنطن أكدت في سبتمبر "أيلول" 2023، أنها قامت في أبريل "نيسان" من العام ذاته، بمصادرة شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تحمل اسم "السويس راجان"، تديرها شركة يونانية.
وكان هذا الإعلان أول تأكيد رسمي للواقعة التي أعقبها قيام طهران بمصادرة ناقلتين في مياه الخليج في أبريل ومايو "أيار".
وأعلنت وكالتا أمن بحري بريطانيتان، في وقت سابق من اليوم، أن مسلّحين صعدوا إلى متن سفينة في بحر عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.