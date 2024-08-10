تعليق الدراسة في طرابلس وإغلاق الطريق الساحلي إثر اشتباكات في "تاجوراء الليبية"

قررت السلطات الليبية، اليوم السبت، إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، وكذلك تعليق الدراسة في جامعة طرابلس؛ إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بلدية تاجوراء الليبية.