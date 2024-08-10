تعليق الدراسة في طرابلس وإغلاق الطريق الساحلي إثر اشتباكات في "تاجوراء الليبية"

قررت السلطات الليبية، اليوم السبت، إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، وكذلك تعليق الدراسة في جامعة طرابلس؛ إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بلدية تاجوراء الليبية.
وعَمّ الهدوء منطقة تاجوراء، بعد أن شهدت اشتباكات بين كتيبتي رحبة الدروع والشهيدة صبرية، أسفرت عن سقوط 9 قتلى و16 جريحًا بينهم مدني، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
من جانبها، أعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات والعمل الإداري في جميع كلياتها وإداراتها حتى إشعار آخر على خلفية التوترات الأمنية الحاصلة في بلدية تاجوراء منذ ظهيرة أمس.
ومع استمرار إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، تشهد المنطقة استنفارًا عسكريًّا، وتحشيد آليات عسكرية، مع سماع أصوات إطلاق نار متقطعة.
تأتي هذه الاشتباكات على خلفية صراعات بين المجموعات المسلحة ومحاولات فرض النفوذ، مع تهديد حقيقي لأمن المواطن الليبي، الذي يعاني من غياب الأمن والأمان في بلاده.