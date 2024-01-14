"بعد تهنئتها لرئيس "تايوان" المنتخب.. الصين تعترض بقوة على بيان ياباني

وردًّا على ذلك، وصفت السفارة الصينية في اليابان تصريحات كاميكاوا بأنها "تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين" دون أن تشير إلى "لاي" أو تعترف بفوزه وفقًا لبيان نُشر اليوم على حساب السفارة على موقع "وي تشات".