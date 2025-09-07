مسيرة أطلقت من اليمن تصيب قاعة في مطار رامون وإسرائيل تعلن تعليق الإقلاع والهبوط بالنقب

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم التعرف على ثلاث طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن عبر سيناء باتجاه إسرائيل، بينما أكدت القناة 14 أن الجيش الإسرائيلي اعترض ثلاث مسيرات، اثنتين منها قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.