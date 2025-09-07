مسيرة أطلقت من اليمن تصيب قاعة في مطار رامون وإسرائيل تعلن تعليق الإقلاع والهبوط بالنقب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بأن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بمنطقة النقب، ما أدى إلى إصابة شخص بشظايا، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة لحظة انفجار المسيرة داخل المطار، بينما دفعت السلطات الإسرائيلية بقوات وفرق إطفاء إلى الموقع.
وذكر موقع "واينت" أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا في سقوط المسيرة داخل مطار رامون في وادي عربة، وجرى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط، فيما أوضحت هيئة المطارات أن المدرجات تخضع للفحص.
من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم التعرف على ثلاث طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن عبر سيناء باتجاه إسرائيل، بينما أكدت القناة 14 أن الجيش الإسرائيلي اعترض ثلاث مسيرات، اثنتين منها قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.
وأشارت إذاعة الجيش، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، إلى أن سلاح الجو تمكن من إسقاط إحدى الطائرات، فيما تابعت قواته مسار الطائرتين الأخريين.