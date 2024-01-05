"أبو الغيط" يؤكد لوفد من الشيوخ الأمريكي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد أبو الغيط ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسرًا من شمال القطاع لجنوبه، مشيرًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد انماطًا من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني.