بعد ضمّه رسميًّا إليها.. ما صفة عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين؟

منذ تأسيسها في عام 1999، تضمّ مجموعة العشرين 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد انضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة سيصبح العضو رقم 21 في المجموعة، وسيتمتّع الاتحاد الأفريقي بنفس عضوية الاتحاد الأوروبي، الذي يملك عضوية كاملة في المجموعة، وذلك وفقًا للإعلان عن ضمّ الاتحاد الأفريقي الذي نصّ على: "نرحب بالاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، ونؤمن بأن ضمّ الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحدّيات العالمية في عصرنا".