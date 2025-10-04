خسر جولة جديدة.. القضاء يعطّل "سلاح ترامب" ضد المهاجرين

فقد أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في بوسطن، الجمعة، حكمًا يقضي بعدم أحقية الإدارة السابقة في حجب الجنسية عن هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن التعديل الرابع عشر من الدستور يمنحهم هذا الحق تلقائيًا.