خسر جولة جديدة.. القضاء يعطّل "سلاح ترامب" ضد المهاجرين

خسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة قضائية جديدة في مساعيه لتقييد منح الجنسية للأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في بوسطن، الجمعة، حكمًا يقضي بعدم أحقية الإدارة السابقة في حجب الجنسية عن هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن التعديل الرابع عشر من الدستور يمنحهم هذا الحق تلقائيًا.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن الهيئة المكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى أصبحت خامس محكمة اتحادية منذ يونيو الماضي تؤيد قرارات مماثلة تمنع تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب بهدف إنهاء منح الجنسية بالولادة.
ورأت المحكمة أن المدعين لديهم فرصة قوية لإثبات أن الأطفال المولودين داخل الأراضي الأميركية يستحقون الجنسية بموجب الدستور، وهو ما يعيد الجدل الدستوري حول مفهوم "المواطنة بالولادة".
ومن المتوقع أن تُحال القضية قريبًا إلى المحكمة العليا الأميركية، خاصة بعد أن كانت قد حدّت في يونيو من سلطة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد.
كما أيّدت محكمة استئناف أخرى في اليوم ذاته دعاوى رفعتها منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية ضد أمر ترامب، مؤكدة أن الجنسية حق دستوري لا يمكن تقييده بقرارات تنفيذية.