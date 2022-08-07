تجاوز الخطوط الحمراء.. الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف فوري لعدوان إسرائيل

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "إن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر"، مطالبًا المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بـ"التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان".