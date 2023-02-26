بسبب أساليب الري الخاطئة.. تراجع كبير في منسوب دجلة والفرات جنوب العراق

وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان، الأحد، أن "الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية" عائد إلى "قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا"، وقالت إن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد".