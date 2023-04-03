"الخارجية" الصينية: ماكرون يزور بكين خلال الأيام المقبلة

وأوضحت ينغ، في بيان نشر عبر موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، قائلة: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكين في الفترة ما بين الـ 5 - 7 من أبريل".