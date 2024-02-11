"جورجيفا": اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يفاقم الأضرار الاقتصادية عالمياً

وأوضحت كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي الإماراتية، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غداً تُظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين، وفقاً لـ"رويترز".