"جورجيفا": اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يفاقم الأضرار الاقتصادية عالمياً

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الأحد)، من أن اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي الإماراتية، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غداً تُظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين، وفقاً لـ"رويترز".
وأعربت عن تفاؤلها إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي؛ لكونه "يتسم بالمتانة على نحو مدهش" رغم حالة الضبابية الراهنة.