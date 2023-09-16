فيضانات ليبيا.. فرص العثور على ناجين تتضاءل وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة

وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة؛ تتضارب الأرقام بشأن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقامًا غير متطابقة؛ لكن في آخر حصيلة لهم، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق الأربعاء أن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف؛ وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي.