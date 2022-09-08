بعد يومين من توليها رئاسة وزراء بريطانيا.. "تراس" تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

ويتوقع أن يرتفع سقف فواتير الطاقة للأفراد نظريًا بنسبة 80% في الأول من أكتوبر، وبعد أن تضاعف منذ عام، يُخشى، إذا لم تفعل الحكومة شيئًا، أن يرتفع مرة أخرى العام المقبل إلى حوالي خمسة آلاف جنيه إسترليني سنويًا لأسرة متوسطة، وفقًا للتقديرات، مما يغذي زيادة التضخم المتسارع.