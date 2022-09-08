بعد يومين من توليها رئاسة وزراء بريطانيا.. "تراس" تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية، اليوم، تثبيت أسعار الطاقة لعامين، كما كشفت عن دعم الأسر منخفضة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار، وقالت: سنخصص صندوقًا لاستفادة البريطانيين من الدعم الحكومي.
وبعد يومين من تسلمها رئاسة الوزراء كشفت ليز تراس اليوم عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة.
وأعلنت عن تجميد فواتير الكهرباء وإجراءات أخرى يتوقع أن تكلف إجمالاً حوالي 100 مليار جنيه إسترليني وفقًا للصحافة البريطانية، وهي أرقام فلكية تنافس كلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد.
ويتوقع أن يرتفع سقف فواتير الطاقة للأفراد نظريًا بنسبة 80% في الأول من أكتوبر، وبعد أن تضاعف منذ عام، يُخشى، إذا لم تفعل الحكومة شيئًا، أن يرتفع مرة أخرى العام المقبل إلى حوالي خمسة آلاف جنيه إسترليني سنويًا لأسرة متوسطة، وفقًا للتقديرات، مما يغذي زيادة التضخم المتسارع.