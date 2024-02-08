الرئيس الأمريكي يستضيف عاهل الأردن الاثنين المقبل

يستضيف الرئيسُ الأمريكي جو بايدن، الاثنين المقبل، العاهلَ الأردني الملك عبدالله الثاني؛ لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة؛ بحسب ما أعلن البيت الأبيض، اليوم "الخميس".
وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيار"، في بيان؛ أنّ المسؤولَين سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة، كما يبحثان أيضًا فكرة سلام دائم يمرّ بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل.
وتحتفل الولايات المتحدة والمملكة الأردنية هذا العام بمرور 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بينهما؛ حيث سيناقش الزعيمان كيف يمكنهما مواصلة تعميق علاقاتهما الثنائية.
وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أن الملك عبد الله الثاني بدأ اليوم جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.