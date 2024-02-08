الرئيس الأمريكي يستضيف عاهل الأردن الاثنين المقبل

يستضيف الرئيسُ الأمريكي جو بايدن، الاثنين المقبل، العاهلَ الأردني الملك عبدالله الثاني؛ لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة؛ بحسب ما أعلن البيت الأبيض، اليوم "الخميس".