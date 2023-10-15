"عباس": أفعال "حماس" لا تُمثّل الشعب الفلسطيني.. ويجب الذهاب لحل سياسي

ودان مادورو ما سماها "الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين، التي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى"، وقال إن هذه الأفعال تجاوزت "خط احترام القانون الدولي الإنساني".