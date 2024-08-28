بدأ فجر اليوم.. الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي بالضفة تصعيد خطير

وأضاف "أبوردينة" أن "العدوان الذي بدأته فجر اليوم على شمال الضفة الغربية، يأتي استكمالًا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأمريكي الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني".