بدأ فجر اليوم.. الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي بالضفة تصعيد خطير

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء: إن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، يأتي استكمالًا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته تل أبيب وواشنطن.
وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة أن "الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع".
وأضاف "أبوردينة" أن "العدوان الذي بدأته فجر اليوم على شمال الضفة الغربية، يأتي استكمالًا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأمريكي الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني".
وأكد أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية".
كما طالب "أبوردينة" الجانب الأمريكي بالتدخل الفوري وإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وقال: "على العالم التحرك الفوري والعاجل لِلَجْم هذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرًا على استقرار المنطقة والعالم أجمع".