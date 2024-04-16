الاتحاد الأوروبي: الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم "الثلاثاء": "إن نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط لن يكون في مصلحة أحد".
وأضاف "بوريل" في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية: "أن الهدف السياسي للاتحاد الأوروبي هو منع التصعيد، وأنه دعا إسرائيل وإيران إلى خفض التوتر".
وتابع: "قلنا لإسرائيل: إنه من مصلحة الجميع ألا يكون هناك صراع إقليمي، وبالمثل قلنا ذلك للإيرانيين بعد الهجوم على القنصلية في دمشق: الصراع الإقليمي ليس في مصلحة أحد، لا سيما سكان غزة".
وشدّد "بوريل" على أن الحلّ الوحيد للقضية الفلسطينية ممكن من خلال بناء الدولتين: فلسطينية، وإسرائيلية.