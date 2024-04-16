الاتحاد الأوروبي: الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

وتابع: "قلنا لإسرائيل: إنه من مصلحة الجميع ألا يكون هناك صراع إقليمي، وبالمثل قلنا ذلك للإيرانيين بعد الهجوم على القنصلية في دمشق: الصراع الإقليمي ليس في مصلحة أحد، لا سيما سكان غزة".