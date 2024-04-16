العالم

الاتحاد الأوروبي: الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

دعا إسرائيل وإيران إلى خفض التوتر
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم "الثلاثاء": "إن نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط لن يكون في مصلحة أحد".

وأضاف "بوريل" في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية: "أن الهدف السياسي للاتحاد الأوروبي هو منع التصعيد، وأنه دعا إسرائيل وإيران إلى خفض التوتر".

وتابع: "قلنا لإسرائيل: إنه من مصلحة الجميع ألا يكون هناك صراع إقليمي، وبالمثل قلنا ذلك للإيرانيين بعد الهجوم على القنصلية في دمشق: الصراع الإقليمي ليس في مصلحة أحد، لا سيما سكان غزة".

وشدّد "بوريل" على أن الحلّ الوحيد للقضية الفلسطينية ممكن من خلال بناء الدولتين: فلسطينية، وإسرائيلية.

الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل

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