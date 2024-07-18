مع اقتراب "شبح" ترامب.. رئيس وزراء بريطانيا يسعى لإصلاح العلاقات مع أوروبا

ومع ذلك، لن تكون المناقشات حول اتفاقية تجارية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطروحة على الطاولة، حيث قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لشبكة بي بي سي بريكفاست في وقت سابق يوم الخميس إن الجانبين "ليسا قريبين بأي حال من الأحوال" من مثل هذا الاتفاق.