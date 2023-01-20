بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثارتها الوثائق السرية

قلل الرئيس الأميركي جو بايدن؛ من أهمية الضجة التي أُثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكلٍ غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلاً "ليس ثمة شيء هناك".
ورداً على سؤالٍ حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجّهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق (...) التي كانت قد خُزنت في المكان الخطأ وسلّمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".
أضاف "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبّق ما قال المحامون إنهم يريدونه مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".
وكان البيت الأبيض قد انتقد الجمهوريين معتبراً أنهم يبدون "غضباً مصطنعاً" في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها لدى بايدن، مؤكداً أن الأخير يتعاون مع الكونغرس فقط فيما يخص الاستفسارات المبنية على "حسن النية".