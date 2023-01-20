بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثارتها الوثائق السرية

ورداً على سؤالٍ حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجّهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق (...) التي كانت قد خُزنت في المكان الخطأ وسلّمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".