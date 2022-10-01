أكثر من نصف البريطانيين يريدون رحيل ليز تراس

وسلّط الاستطلاع الذي تم إجراؤه يوم الجمعة، الضوء على الضرر الذي لحق بمكانة تراس وحزبها المحافظ بسبب الحزمة الضخمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي كشفت عنها حكومتها قبل أسبوع، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".