منطقة شنغن و4 دول أوروبية تبدأ تطبيق البصمة والوجه بدلًا من ختم الجواز للمسافرين من خارج الاتحاد

ويعتمد النظام الجديد على مسح جوازات السفر ضوئيًا، وأخذ بصمات الأصابع، وصور الوجوه، ليحل تدريجيًا محل ختم الجواز التقليدي.



وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إن النظام يُمثل "العمود الفقري الرقمي لإطار الهجرة واللجوء الجديد في أوروبا"، مؤكدًا أنه سيساهم في تتبّع الإقامات غير القانونية والحد من تزوير الهوية وتعزيز الرقابة الأمنية، حسب سكاي نيوز عربية.