"الداخلية القطرية": مقتل عنصر من "لخويا" في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، إثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا في العاصمة الدوحة اليوم، وأسفر أيضًا عن عدد من الإصابات في صفوف العناصر الأمنية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العنصر القتيل كان يباشر مهامه الأمنية في موقع الاستهداف لحظة وقوع الهجوم، فيما تواصل الجهات المختصة مسح وتأمين المنطقة المستهدفة بواسطة وحدة المتفجرات التابعة لـ"لخويا"، وفق الإجراءات الميدانية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ على احتواء الموقف بكفاءة، وضمان أعلى درجات السلامة للمواطنين والمقيمين، مشددة على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لحماية الأمن والاستقرار في البلاد.