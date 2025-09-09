"الداخلية القطرية": مقتل عنصر من "لخويا" في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، إثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا في العاصمة الدوحة اليوم، وأسفر أيضًا عن عدد من الإصابات في صفوف العناصر الأمنية.