بداية من الغد.. "هيثم الغيص" يمارس مهامه أميناً عاماً لـ"أوبك"

ويتمتع الغيص بخبرة تمتد إلى نحو 30 عاماً في مجال أسواق النفط العالمية، فقد شغل منصب محافظ الكويت في "أوبك" من عام 2017 حتى 2021، كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط، حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في تحالف "أوبك+".