رؤساء 6 دول لم تَدْعُهم بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.. فمن هم؟

يصل رؤساء وزعماء وملوك من أنحاء العالم إلى لندن؛ لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولحضور حفل استقبال في قصر بكنغهام في ضيافة الملك تشارلز، اليوم (الأحد) قبل يوم من جنازتها.