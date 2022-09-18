رؤساء 6 دول لم تَدْعُهم بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.. فمن هم؟

يصل رؤساء وزعماء وملوك من أنحاء العالم إلى لندن؛ لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولحضور حفل استقبال في قصر بكنغهام في ضيافة الملك تشارلز، اليوم (الأحد) قبل يوم من جنازتها.
وأرسلت بريطانيا دعوات لرؤساء وزعماء كل دول العالم تقريبًا عدا: سوريا، وفنزويلا، وأفغانستان، وروسيا، وروسيا البيضاء، وميانمار.
ومن أبرز الضيوف الذين أعلنوا الحضور شخصيًا من خارج البلاد الرئيسان: الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح مسؤول كبير في قصر بكنغهام، أن الزعماء وكبار الشخصيات من الخارج سيُطلب منهم التجمع في المستشفى الملكي، وهو منزل لرعاية قدامى المحاربين في غرب لندن، ثم يُنقلون وفقًا لترتيبات جماعية إلى كنيسة وستمنستر".
وستكون الجنازة واحدة من أهم الأحداث التي تحتاج للمراقبة والتأمين في تاريخ بريطانيا، نظرًا لتوافد الزعماء والملوك والملكات والحشود الضخمة من الداخل والخارج على لندن لحضور الجنازة.
وسيقيم الملك تشارلز وعقيلته كاميلا مراسم استقبال في قصر بكنغهام، اليوم، وهي مراسم رسمية قبل الجنازة.
وستتم دعوة كبار الشخصيات التي ستزور بريطانيا لرؤية نعش الملكة داخل قاعة وستمنستر القديمة في مبنى البرلمان قبل الجنازة.