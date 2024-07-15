هيئة بحرية بريطانية: تَلَقينا بلاغًا من سفينة تجارية تعرضت لهجوم قبالة الحديدة

تَلَقّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، بلاغًا بتعرض سفينة تجارية لهجوم من 3 زوارق صغيرة على بُعد 70 ميلًا بحريًّا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.
وأوضحت الهيئة البريطانية أن زورقًا صغيرًا مُسَيرًا اصطدم بالسفينة مرتين، وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.
وأضافت وفق "رويترز" أن السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي، بعد أن "اتخذت تدابير حماية ذاتية".
وتشن جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.