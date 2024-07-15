هيئة بحرية بريطانية: تَلَقينا بلاغًا من سفينة تجارية تعرضت لهجوم قبالة الحديدة

تَلَقّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، بلاغًا بتعرض سفينة تجارية لهجوم من 3 زوارق صغيرة على بُعد 70 ميلًا بحريًّا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.