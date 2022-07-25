أسعار الوقود تقود التضخم الاقتصادي الأردني ليتجاوز 5% في يونيو

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن الأردن المستورد للنفط، خفف جزئيًّا تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية، عبر اتفاقات طويلة الأجل للطاقة، ومخزون كبير من القمح جرى شراؤه قبل أزمة أوكرانيا.