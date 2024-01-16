استدعت القائم بالأعمال الإيراني.. باكستان تعلق على قصف أراضيها وتهدد طهران بعواقب وخيمة

استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.
وتفصيلا، قالت الوزارة في بيان: "تدين باكستان بشدة الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من جانب إيران والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".
ووصفت الحكومة الباكستانية الهجوم بأنه "انتهاك غير مبرر" للمجال الجوي للبلاد، وأكدت وقوع الهجوم، الذي تم إعلانه لأول مرة من خلال تقارير وسائل الإعلام الإيرانية التي تم سحبها لاحقًا.
وورد في بيان وزارة الخارجية أن باكستان تدين بشدة الهجوم على إقليم بلوشستان، كما حذرت من أن "هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ومن شأن الهجوم أن يؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.
ويهدّد الهجوم أيضًا العلاقات بين إيران وباكستان، اللتين تنظران إلى بعضهما بعين الريبة منذ فترة طويلة بالرغم من الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية.
وشنت إيران هجمات أمس الثلاثاء، استهدفت ما وصفته بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة.
وقالت وكالة أنباء (إرنا)، التي تديرها الدولة، إن صواريخ وطائرات مُسيَّرة استُخدمت في الهجوم.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بـ"تدمير مقرَّين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المُسيّرة".
وتقول جماعة "جيش العدل" إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.
وشنت الجماعة هجمات عدة ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها، وهي مدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية منذ 2010.