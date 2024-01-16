استدعت القائم بالأعمال الإيراني.. باكستان تعلق على قصف أراضيها وتهدد طهران بعواقب وخيمة

وورد في بيان وزارة الخارجية أن باكستان تدين بشدة الهجوم على إقليم بلوشستان، كما حذرت من أن "هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".