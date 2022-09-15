نيران مدفعية وتحليق مروحي.. الصين وروسيا يتشاركان مناورات عسكرية!

وتتمثل مهام الدورية في تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وكذلك حماية أهداف النشاط الاقتصادي البحري للبلدين.