ترامب يطلب "تنحية" القاضية المكلفة بمحاكمته في نتائج الانتخابات واقتحام الكابيتول

وأضاف متحدثاً عن القاضية تانيا شوتكان "الكل يعرف ذلك، وهي أيضاً تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة" إلى خارج واشنطن، وفقاً لسكاي نيوز عربية.