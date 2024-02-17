ألمانيا تدعم حلَّ الدولتين للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقال "شولتز" خلال جلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا يمكن أن ننسى أن هذه الحرب بدأت بعد الهجوم غير المبرر والمروع لحماس يوم 7 أكتوبر في إسرائيل، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وهذا ما نتشاركه مع شركائنا الأمريكيين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".