ألمانيا تدعم حلَّ الدولتين للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن المستشارُ الألماني أولاف شولتز، اليوم "السبت"، دعمَ ألمانيا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحلّ الدولتين، والسلام بين إسرائيل ومحيطها العربي.
وقال "شولتز" خلال جلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا يمكن أن ننسى أن هذه الحرب بدأت بعد الهجوم غير المبرر والمروع لحماس يوم 7 أكتوبر في إسرائيل، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وهذا ما نتشاركه مع شركائنا الأمريكيين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "ندعم إسرائيل ولكننا ندعو أيضًا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
واتّهم "شولتز" إيران بـ"محاولة انتهاز الفرصة من خلال حرب غزة، وذلك من أجل أن تكون أكثر تأثيرًا في المنطقة".