الأردن وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم لإكمال اتفاق لتبادل المياه مقابل الطاقة

وقّعت الأردن وإسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم للمضي قدمًا في اتفاق للمياه مقابل الطاقة، بعد أن أثبتت دراسة أولية للمشروع أنه قابل للتنفيذ.
ووقّعت مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" في مصر، في فعالية استضافتها الإمارات، وهي شريكة أيضًا في المشروع، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن مجموعات عمل من الجانبين عقدت لقاءات منتظمة على مدار العام الماضي؛ لدراسة الجوانب المالية والتخطيطية والتنظيمية للمشروع.
وتتمثل الفكرة، التي أعلن عنها لأول مرة قبل عام، في أن يقدم الأردن 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية ليتم تصديرها إلى إسرائيل، وفي المقابل، ستزود إسرائيل الأردن، الذي يعاني من ندرة المياه، بمائتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة.