الأردن وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم لإكمال اتفاق لتبادل المياه مقابل الطاقة

وتتمثل الفكرة، التي أعلن عنها لأول مرة قبل عام، في أن يقدم الأردن 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية ليتم تصديرها إلى إسرائيل، وفي المقابل، ستزود إسرائيل الأردن، الذي يعاني من ندرة المياه، بمائتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة.