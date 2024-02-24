تصعيد خطير على جبهة جنوب لبنان.. غارة إسرائيلية ثانية على بلدة بليدا

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، أن إسرائيل شنت ثلاث غارات جوية على أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في جنوب لبنان. وذكرت أن انفجارًا ضخمًا أمكن سماعه في محيط صيدا بالجنوب اللبناني.