تصعيد خطير على جبهة جنوب لبنان.. غارة إسرائيلية ثانية على بلدة بليدا

أفادت مراسلة العربية بوقوع غارة إسرائيلية ثانية على بلدة بليدا جنوب لبنان فيما قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن طائرات حربية تابعة له قصفت مواقع إطلاق نار وبنية تحتية تابعة لجماعة حزب الله في منطقة جبل بلاط بجنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي: "قصفنا مسلحين داخل مجمع عسكري لحزب الله في منطقة بليدا جنوب لبنان".
وأضاف الجيش في بيان أنه قصف أيضًا نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها "للتخلص من تهديدات" بمنطقتي حانين ومروحين في جنوب الأراضي اللبنانية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إطلاق صفارات الإنذار في بلدة أدميت بشمال إسرائيل، من دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور.
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، أن إسرائيل شنت ثلاث غارات جوية على أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في جنوب لبنان. وذكرت أن انفجارًا ضخمًا أمكن سماعه في محيط صيدا بالجنوب اللبناني.
ومنذ اليوم التالي للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشهد الحدود اللبنانية تصعيدًا بين حزب الله وإسرائيل.