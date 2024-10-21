انفجار ضخم يهز حي "المزة" بدمشق وسط أنباء عن عملية اغتيال إسرائيلية

يُذكر أن حي المزة، الذي يضم مقرات أمنية وعسكرية وسفارات دولية، شهد عدة هجمات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اغتيال صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.