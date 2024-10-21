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انفجار ضخم يهز حي "المزة" بدمشق وسط أنباء عن عملية اغتيال إسرائيلية
صاروخ يستهدف سيارة بالقرب من فندق "غولدن مزة" ومقتل شخصيات بارزة
شهد حي المزة الراقي في دمشق انفجاراً هائلاً، وصل صداه إلى مناطق متفرقة من العاصمة السورية بحسب ما ذكرته "العربية نت".
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد نجم الانفجار عن صاروخ استهدف سيارة في منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق "غولدن مزة"، ما أدى إلى احتراق السيارة وتضرر واجهة الفندق المجاور.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الهجوم يمثل عملية اغتيال، يُعتقد أن إسرائيل نفذتها، دون الكشف عن هوية المستهدف.
وتزامنت العملية مع مجلس عزاء أقيم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، حيث أفادت تقارير محلية بمقتل من كان داخل السيارة المستهدفة.
يُذكر أن حي المزة، الذي يضم مقرات أمنية وعسكرية وسفارات دولية، شهد عدة هجمات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اغتيال صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.