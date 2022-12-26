الكرملين: لا مجال لتبادل التهنئة مع "بايدن" ولا مهاتفة "ماكرون"

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة العام الجديد، موضحًا أن المستوى الحالي للعلاقات بين البلدين يؤكد أنه "لا مكان للتهنئة".
وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال "بيسكوف" ردًّا على سؤال حول تهنئة الرئيس الأمريكي: "حاليًا لا، لقد تعمّقنا في العداء المتبادل، لدرجة أنه لا يوجد مكان للتهنئة".
جاء ذلك في معرض الردّ على سؤال بشأن ما إذا كان "بوتين" سيهنئ قادة الدول الأخرى غير الصديقة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".
إلى ذلك، أوضح "بيسكوف" أن "بوتين" لم يعتزم بعدُ إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.