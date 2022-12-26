الكرملين: لا مجال لتبادل التهنئة مع "بايدن" ولا مهاتفة "ماكرون"

جاء ذلك في معرض الردّ على سؤال بشأن ما إذا كان "بوتين" سيهنئ قادة الدول الأخرى غير الصديقة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".